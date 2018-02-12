Организаторы марша памяти Немцова подали заявки на шествие в Москве и Петербурге

Организаторы марша памяти Бориса Немцова подали уведомление в мэрию Москвы о проведении шествия 25 февраля, сообщил в Twitter один из лидеров движения «Солидарность» Сергей Давидис.

«Подали в Мэрию уведомление о проведении Марша Немцова 25 февраля. Его подписали руководители и представители многих политических и правозащитных организаций», — написал Давидис.

Организаторы намерены провести шествие от Калужской площади по Якиманке, Полянке, Кадашевской набережной, Большому Москворецкому мосту и до Васильевского спуска, с возложением цветов на месте убийства Немцова. Сбор участников планируется на 13.00, начало шествия — на 14.00, его завершение — на 16.00. Заявленная численность акции — до 30 тысяч человек.

В пресс-службе департамента региональной безопасности и противодействия коррупции сообщили, что в мэрии заявку получили, дать на неё ответ пообещали 15 февраля. Лидер «Солидарности» Илья Яшин сообщал, что мэра Сергея Собянина организаторы марша уведомили о планирующейся акции ещё в конце января.

О проведении марша памяти Немцова в тот же день уведомили администрацию Петербурга, сообщил в Twitter организатор шествия, сопредседатель партии ПАРНАС в Петербурге Андрей Пивоваров. Сбор участников запланирован на 14.00 у станции метро «Горьковская», шествие должно пройти по Каменноостровскому проспекту через Троицкий мост и завершиться митингом на Марсовом поле.

Напомним, Бориса Немцова застрелили 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту. Суд признал виновными в этом преступлении Заура Дадаева, Анзора и Шадида Губашевых, Тамерлана Эскерханова и Хамзата Бахаева. Исполнителем убийства суд считает Дадаева, его приговорили к 20 годам колонии строго режима. Другие обвиняемые получили от 19 до 11 лет колонии строгого режима. Семья Немцова считает, что преступление не раскрыто, так как не назван заказчик убийства. Марши Немцова проходят ежегодно.