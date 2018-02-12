Оренбургская область начала искать замену «Саратовским авиалиниям» для рейсов Орск — Москва

Администрация Оренбургской области ведёт переговоры с крупнейшими авиакомпаниями о замене авиаперевозчика «Саратовские авиалинии», самолёт которого накануне потерпел катастрофу, со ссылкой на начальника управления информационной политики аппарата губернатора и правительства региона Инну Аверкову пишет «Интерфакс».

«Ведутся переговоры с крупнейшими авиаперевозчиками о необходимости замены. Рейс Москва — Орск должен быть сохранён, так как он очень востребованный, а аэропорт Орска соответствует всем международным стандартам», — сказала она.

По её словам, губернатор Юрий Берг 11 февраля провёл переговоры с двумя авиакомпаниями, в администрации считают, что вопрос будет решён в ближайшее время.

11 февраля самолёт Ан-148 компании «Саратовские авиалинии» вылетел из Домодедово в Орск и разбился через несколько минут после взлёта. Погиб 71 человек — 65 пассажиров и шесть членов экипажа. Среди версий следствия — обледенение борта, моментальное разрушение двигателя во время полёта, поломки указателя скорости.

Самолёт был 2010 года выпуска, в парк «Саратовских авиалиний» он попал в 2015 году. После катастрофы Ространснадзор и Росавиация объявили, что проведут внеплановые проверки авиакомпании.