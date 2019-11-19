Опубликована новая схема обращения с ТКО в Свердловской области. С 2020 года Нижний Тагил будет больше платить за вывоз мусора

Министерство энергетики и ЖКХ Свердловской области опубликовало на своём официальном сайте проект обновлённой территориальной схемы обращения с твёрдыми коммунальными отходами в регионе (ТКО). Она разработана для определения основных направлений и механизмов работы с ТКО в ближайшие годы. В документе расписано, из каких городов и куда будет вывозиться мусор до и после строительства новых полигонов и мусоросортировочных заводов, а также сколько уральцам придётся платить за обращение с ТКО. Так, с 2020 года тариф в так называемой Северной зоне с центром в Нижнем Тагиле вырастет с 696,64 до 740,6 рублей. Из-за этого тагильчане, живущие в многоквартирных домах, вынуждены будут отдавать за вывоз мусора уже не 117, а 125 рублей, частники – 140 рублей вместо 132-х. При этом до 2022 года тариф будет ещё повышаться.

После массовых волнений в Нижнем Тагиле из-за планов по свозу на местные полигоны мусора сначала из 12, а позже из 8 соседних муниципалитетов транспортные потоки в схеме обращения с твёрдыми коммунальными отходами были пересмотрены. Сейчас предполагается, что до 2025 года в Тагил будут привозить ТКО только из самого города и Горноуральского округа. После в город повезут также отходы из Невьянского округа (проживают более 42 тысяч человек). К этому моменту в Тагиле должен быть построен мусоросортировочный комплекс в районе Кушвинского мусорного полигона.

«Маленькая победа есть, но это победа в битве, а не в войне, — сказал АН “Между строк” председатель думской комиссии по городскому и жилищно-коммунальному хозяйству Денис Корякин. — Было восемь муниципальных образований, из которых раньше планировали привозить мусор. В схеме указано, что теперь они будут иметь некие площадки накопления ТКО. Возникает вопрос: “А где это всё потом будет утилизироваться, что с ними дальше будет происходить?”. Это не совсем пока понятно. Не завуалировано ли таким образом то, что с этих площадок потом куда-то всё же повезут мусор, в том числе в Нижний Тагил? В схеме есть ответы не на все вопросы. Нужно разбираться».

В Нижнем Тагиле сейчас в схеме транспортных потоков ТКО указаны полигоны в Ленинском районе по Кушвинскому тракту и в Дзержинском районе. В дальнейшем их, а также полигон твёрдых бытовых и промышленных отходов в Черноисточинске планируется вывести из эксплуатации и рекультивировать. Будет действовать новый, расширенный полигон на Кушвинском тракте (район Рогожино), его сделают в рамках строительства мусоросортировочного комплекса в Нижнем Тагиле.

«Облкоммунэнерго», с которым тагильская администрация в прошлом году заключила концессионное соглашение на 29 лет, займётся расширением действующего Кушвинского полигона и строительством рядом с ним мусоросортировочного комплекса уже в 2020 году. Ради этого компания вырубит в Нижнем Тагиле более 3788 деревьев. Производительность объекта составит не менее 185 тысяч тонн ТКО в год.

Согласно схеме обращения с ТКО, каждый прибывающий на территорию мусоросортировочного комплекса мусоровоз должен проходить радиометрический контроль и взвешивание на автоматических весах. При обнаружении в грузе автомобиля повышенного радиационного фона машина направляется на специальную площадку для дальнейшего её исследования. Основной поток привезённых отходов идёт в барабанный грохот, где они делятся на фракции по размеру. После этого непластиковые фракции ручным способом делят на бумагу и картон. Отделяются также цветные металлы, в основном это алюминиевые банки. Неотобранная часть отходов спрессовывается и отправляется на полигон для захоронения. Отобранный оптическими сепараторами пластик попадает в баллистический сепаратор, где делится на плёнку и объёмные элементы. Плёнка направляется в кабины ручной сортировки и делится по видам, поток пластика также разбирается по типам и проходит столы контроля, где удаляются ненужные примеси. Отобранное вторсырьё прессуется в кипы, обвязывается и складируется в зоне накопления. В документе отмечается, что в составе комплекса предусматривается участок компостирования отсева, а также оборудование для подготовки RDF-топлива (топливо из отходов).

Новый полигон в Нижнем Тагиле будет содержать участок складирования, канаву для стоков, ограждение, зелёную и хозяйственную зоны, площадку для складирования грунта, подъездную дорогу. Ввод объектов запланирован на четвёртый квартал 2020 года. Московская компания ООО «ИТЭ-Проект» уже должна была закончить проектирование комплекса.

Согласно концессионному соглашению, право собственности (и, соответственно, лицензия) на новые объекты будет принадлежать муниципалитету, продукция и доходы — «Облкоммунэнерго». Планируемые капитальные вложения в строительство составляют 1,26 млрд рублей. При этом жителям Нижнего Тагила уже сейчас приходится платить по 117 и 132 рубля в месяц за возведение мусоросортировочного комплекса в Краснотурьинске. На его строительство в целом необходимо почти 2 млрд рублей.

Ознакомиться с актуализированым проектом схемы обращения с твёрдыми коммунальными отходами и направить по нему свои замечания и предложения жители Нижнего Тагила смогут до 29 ноября. Они принимаются по адресу: г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1, каб. 719, или по электронной почте – tko-minenergo@egov66.ru. Ранее депутаты Нижнетагильской гордумы, напомним, раскритиковали реализацию мусорной реформы в городе.

«Сейчас идёт обсуждение схемы. И по крайней мере я вижу для себя задачу — более внимательно изучить документ и от себя лично или от депутатов направить вопросы в ведомство в случае их возникновения для получения ответов», — добавил Денис Корякин.

Напомним, с 1 января 2019 года в Свердловской области действуют новые правила обращения с ТКО. Контролировать работу всех организаций, которые работают с отходами, в северном кластере с центром в Нижнем Тагиле должно ООО «Компания “Рифей”», аффилированное с «Тюменским экологическим объединением» (принадлежит энергоолигархам Артёму Бикову и Алексею Боброву). Региональный оператор занимается заключением договоров с жильцами, ТСЖ и управляющими компаниями на оказание услуг по вывозу ТКО, организует сбор, транспортировку и сдачу утилизирующим компаниям опасных отходов. На сайте администрации города и регоператора опубликованы графики вывоза мусора из частного сектора и реестр контейнерных площадок. Выявлением и итоговой ликвидацией несанкционированных свалок также обязан заниматься «Рифей». Следить за состоянием контейнерной площадки, согласно законодательству, должен владелец земельного участка — управляющая компания или администрация муниципального образования.

Главной целью перехода российских регионов на новую систему обращения с ТКО власти называют ликвидацию несанкционированных свалок и сокращение объёмов захоронения отходов. В нацпроекте «Экология» предусмотрено, что к 2024 году на вторичную переработку должно направляться около 45% бытового мусора.