«Облкоммунэнерго» вырубит в Нижнем Тагиле ещё 3788 деревьев ради строительства мусоросортировочного комплекса

Мэрия Нижнего Тагила разрешила АО «Облкоммунэнерго» вырубить 3788 деревьев различных пород на земельных участках, выделенных для строительства мусоросортировочного комплекса в районе Кушвинского мусорного полигона. Постановление администрации опубликовано на официальном сайте города. В нём отмечается, что зелёные насаждения необходимо уничтожить для проведения следующего этапа геологических работ. Позднее на территориях разместятся объекты, на которых будут осуществляться обработка, накопление и захоронение твёрдых коммунальных отходов. Всю вырубленную древесину в объёме не менее 2035 куб. м передадут муниципальной «Службе экологической безопасности». До проведения торгов её будут охранять. Порубочные остатки «Облкоммунэнерго» должно будет утилизировать.

Ранее «Облкоммунэнерго» уже выдавалось разрешение на вырубку деревьев. Тогда было уничтожено 426 зелёных насаждений.

«Облкоммунэнерго», с которым тагильская администрация в прошлом году заключила концессионное соглашение на 29 лет, напомним, займётся расширением действующего Кушвинского полигона и строительством на нём мусоросортировочного комплекса. Их производительность составит не менее 185 тысяч тонн ТКО в год, срок эксплуатации — не менее 25 лет. Полигон будет содержать участок складирования, канаву для стоков, ограждение, зелёную и хозяйственную зоны, площадку для складирования грунта, подъездную дорогу. Ввод объектов запланирован на четвёртый квартал 2020 года. Согласно проекту концессии, право собственности (и, соответственно, лицензия) на них будет принадлежать муниципалитету, продукция и доходы — «Облкоммунэнерго».