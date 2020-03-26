Опрос «Левада-центра» показал, что большинство россиян не доверяет официальным данным о ситуации с коронавирусом

По данным опроса «Левада-центра», 59% россиян не доверяют официальной информации о ситуации с коронавирусом в России, распространяемой в СМИ. Противоположного мнения придерживаются 38% опрошенных. Опрос проводился с 19 по 25 марта среди 1600 респондентов из 50 регионов страны.

При этом 54% опрошенных заявили, что не боятся заразиться коронавирусом, опасаются COVID-19 44% респондентов. Мнения о том, начнётся ли в России эпидемия заболевания разделились поровну. В случае, если эпидемия начнётся, 47% россиян уверены, что отечественная система здравоохранения сможет с ней справиться, 48% считают, что медики к этому не готовы.

Напомним, в России из-за коронавируса отменены все спортивные, культурные и развлекательные мероприятия. По распоряжению губернатора Евгения Куйвашева в Свердловской области будут закрыты ночные клубы, кинотеатры, развлекательные центры, рестораны, кафе и бары.

По последним данным, в России официально подтверждено 840 случаев коронавирусной инфекции, за сутки число заразившихся увеличилось на 182 человека. Больше всего заболевших в Москве — 410 человек. В Свердловской области зарегистрировано 20 заразившихся, она находится на четвёртом месте по числу заболевших.

Последние данные о ситуации с коронавирусом и готовности Нижнего Тагила к борьбе с ним — в онлайне АН «Между строк».