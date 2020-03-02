Опеку над мальчиком из Омска, которого мать с отчимом ставили коленями на гречку, передали бабушке

Опеку над 8-летним мальчиком, которого мать с отчимом ставили коленями на гречку за любую провинность, передали бабушке ребёнка. Как пишет «Тайга.инфо», об этом стало известно в ходе встречи губернатора региона Александра Буркова с детским омбудсменом Анной Кузнецовой.

Напомним, история об истязаниях ребёнка в Омске получила широкую огласку в декабре прошлого года. По версии следствия, в апреле — мае 2019 года отчим Сергей Казаков «за малейшие, незначительные провинности» не менее шести раз ставил своего пасынка на гречневую крупу на долгое время — от полутора до девяти часов. Мать мальчика Алина Юмашева этому не мешала и, как сказали в СК, «одобряла действия супруга». В мае ребёнок рассказал о случившемся соседу по даче, а тот обратился в полицию и скорую помощь. Крупа вросла ребёнку в кожу, чтобы удалить её, потребовалось хирургическое вмешательство.

Во время расследования было непонятно, кто будет опекать мальчика. Он некоторое время находился в школе-интернате, затем — с матерью.

21 февраля 35-летний программист Казаков был осуждён на 4,5 года колонии общего режима, а 27-летняя Алина Юмашева получила 1,5 года колонии. По решению суда Казаков также должен выплатить компенсацию в размере 250 тысяч рублей, а Юмашева — 150 тысяч рублей.