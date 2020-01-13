В Омске вернули в семью ребёнка, которого отчим ставил на колени на гречку

Мальчика из Омска, которого дома за малейшие провинности ставили на колени на гречку, пока вернули в семью, со ссылкой на директора школы-интерната, где некоторое время находился ребёнок, Евгения Пузанова пишет ТАСС. По словам Пузанова, «ситуация в семье находится под контролем».

«Мама не лишена родительских прав и не ограничена в правах, поэтому теперь он проживает с ней, каждый день ходит на занятия. Мы видимся не только на занятиях, постоянно общаемся по телефону. Настроение у него хорошее, после школы он приходит в интернат, сейчас вот прошли занятия с психологом, пошли к логопеду», — рассказал Пузанов.

Он также рассказал, что в новогодние каникулы ребёнок провёл с мамой и бабушкой много времени.

«Они ходили в цирк, в театр, на горку, на каток. Всё нормально у него», — добавил директор школы-интерната.

Пузанов также отметил, что окончательное решение о месте проживания ребёнка будет принято только после того, как суд огласит приговор по делу об истязании школьника.

Напомним, об истязании 8-летнего ребёнка в Омске стало известно в декабре 2019 года — мальчик сбежал к соседу, которому рассказал о том, что дома его заставляют стоять на гречке за совершение минимальных провинностей. Как установили следователи, зверства происходили с апреля по май, иногда ребёнок проводил в таком состоянии до 9 часов. Отчим устанавливал видеокамеру и записывал истязания, чтобы мальчик не мог избежать наказания.

Сейчас мужчина арестован, а мать мальчика отправили под подписку о невыезде. Ребёнок после проведения операции три месяца пробыл в реабилитационном центре. Перед началом учебного года его уже возвращали матери — в СК говорили, что мальчик сам хочет быть с мамой и считает виновником издевательств над собой только отчима. Однако таким решением осталась недовольна уполномоченный по правам ребёнка Анна Кузнецова. Она обратилась в прокуратуру Омской области с целью проведения проверки деятельности органов опеки и обоснованности возвращения ребёнка в семью. В результате мать ребёнка согласилась поместить его в адаптивную школу-интернат до решения вопроса о возможности их совместного проживания.