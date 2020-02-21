Пару из Омска, ставившую на гречку восьмилетнего сына, приговорили к реальным срокам заключения

Суд в Омске приговорил к реальным срокам заключения мать и отчима восьмилетнего мальчика, которого в наказание ставили коленями на гречневую крупу, сообщает пресс-служба Следственного комитета.

По версии следствия, в апреле — мае 2019 года отчим Сергей Казаков «за малейшие, незначительные провинности» не менее шести раз ставил своего пасынка на гречневую крупу на долгое время — от полутора до девяти часов. Мать мальчика Алина Юмашева этому не мешала и, как сказали в СК, «одобряла действия супруга». В мае ребёнок рассказал о случившемся соседу по даче, а тот обратился в полицию и скорую помощь. Чтобы удалить гречку, вросшую в кожу, ребёнку сделали хирургическую операцию.

27-летняя Юмашева получила 1,5 года колонии, 35-летний Казаков — 4,5 года. Их признали виновными в истязании и умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью. Кроме того, суд счёл, что Юмашева виновна в неисполнении обязанностей по воспитанию ребёнка.

По решению суда Казаков должен выплатить компенсацию в размере 250 тысяч рублей, а Юмашева — 150 тысяч рублей, пишет «Омск-Информ».

Кто будет опекать ребёнка, пока его мать находится в колонии, не уточняется. Во время расследования он некоторое время находился в школе-интернате, затем — с матерью. Известно, что у него есть бабушка.