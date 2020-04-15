Онищенко заявил о необходимости выдворить из России китайцев «в полулегальном положении»

Бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко призвал выдворить за пределы РФ китайских граждан, проживающих на территории страны, как он выразился, «в полулегальном положении», пишет «Парламентская газета».

По мнению Онищенко, китайцы-нелегалы могут представлять угрозу новых заражений коронавирусной инфекцией, поскольку правовой статус этих людей делает их «невидимыми медицине». Депутат напомнил, что 14 апреля Минздрав Китая зафиксировал 89 новых случаев заражения коронавирусом в своей стране, из этого количества 79 заболевших — китайцы, которые вернулись в КНР из России. Для российских властей это повод обратить внимание на то, что на территории РФ сегодня проживает большое количество граждан КНР, которые «находятся в полулегальном положении», и жёстко поставить вопрос об их выдворении, убеждён Геннадий Онищенко.

«Между нашими странами существует такое право, что китайский гражданин может приехать к нам и жить ровно 3 месяца, потом он возвращается, делает отметку на границе и снова приезжает к нам. Они этим занимаются давно, торгуют на рынках на Дальнем Востоке», — сказал Онищенко.

При этом, подчеркнул экс-глава Роспотребнадзора, китайские общины в России живут замкнуто, остаются не охваченными программами медстрахования, а значит, невидимы для медицины.

«Они не пользуются нашей медицинской помощью, потому что у них нет страховки. И сегодня наша страна вправе говорить, что именно они угрожают нам, а не мы им», — подчеркнул Онищенко.

В таких условиях, считает бывший главный санитарный врач, у России есть все основания, чтобы выдворить этих лиц из страны.

К настоящему моменту в России коронавирус официально подтверждён у 24,5 тысячи человек. Президент Владимир Путин объявил нерабочий режим в стране до 30 апреля. В регионах введены режимы самоизоляции, гражданам запрещено покидать свои дома, за исключением неотложных поводов.

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