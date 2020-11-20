«Они отказываются от денег и участков». В 2021 году многодетным семьям из Нижнего Тагила не будут выплачивать по 200 тысяч рублей взамен земельных участков

В Нижнем Тагиле денежные выплаты для многодетных семей взамен земельных участков на следующий год не предусмотрены. Об этом было объявлено на думской комиссии по землепользованию. Необходимые средства пока не заведены в проект бюджета на 2021 год, сообщил на заседании замглавы администрации города по финансово-экономической политике Алексей Бурдилов.

В 2020 году денежные выплаты по 200 тысяч рублей взамен земельных участков должна была получить 301 семья, имеющая трёх и более детей. Мэрия Нижнего Тагила планировала потратить на эти цели 60,2 млн рублей. Деньги были предусмотрены в местном бюджете на этот год. Выплаты могли получить жители города, зарегистрированные в списке очерёдности до 1 апреля 2016 года. Однако по факту выплаты выдали только 271 семье.

Чиновники объяснили сложившуюся ситуацию депутатам тем, что 17 семей были сняты с учёта, двум предоставили земельные участки, а ещё десятерых тагильчан не смогли найти по месту жительства, указанному ранее в документах. Семь семей отказались от денежных выплат и предлагаемых им земельных участков из-за отсутствия необходимой инфраструктуры (коммунальных сетей, дорог). Поэтому в горадминистрации решили передвинуть срок по регистрации до 21 сентября 2017 года, чтобы перевести до конца 2021 года выплаты другим семьям.