«Они отказываются от денег и участков». В 2021 году многодетным семьям из Нижнего Тагила не будут выплачивать по 200 тысяч рублей взамен земельных участков

В Нижнем Тагиле денежные выплаты для многодетных семей взамен земельных участков на следующий год не предусмотрены. Об этом было объявлено на думской комиссии по землепользованию. Необходимые средства пока не заведены в проект бюджета на 2021 год, сообщил на заседании замглавы администрации города по финансово-экономической политике Алексей Бурдилов.
В 2020 году денежные выплаты по 200 тысяч рублей взамен земельных участков должна была получить 301 семья, имеющая трёх и более детей. Мэрия Нижнего Тагила планировала потратить на эти цели 60,2 млн рублей. Деньги были предусмотрены в местном бюджете на этот год. Выплаты могли получить жители города, зарегистрированные в списке очерёдности до 1 апреля 2016 года. Однако по факту выплаты выдали только 271 семье.
Чиновники объяснили сложившуюся ситуацию депутатам тем, что 17 семей были сняты с учёта, двум предоставили земельные участки, а ещё десятерых тагильчан не смогли найти по месту жительства, указанному ранее в документах. Семь семей отказались от денежных выплат и предлагаемых им земельных участков из-за отсутствия необходимой инфраструктуры (коммунальных сетей, дорог). Поэтому в горадминистрации решили передвинуть срок по регистрации до 21 сентября 2017 года, чтобы перевести до конца 2021 года выплаты другим семьям.
- Мэрия Нижнего Тагила начала выдавать многодетным семьям деньги вместо бесплатных земельных участков в 2019 году — выплаты были предоставлены 511 семьям. Сначала по 200 тысяч рублей могли получить те жители города, которые зарегистрировались в списке очерёдности на получение земельных участков до 1 апреля 2016 года. Позже срок передвинули на 15 августа 2017 года, чтобы сократить очередь ещё на 300 человек.
- Новая мера поддержки в Свердловской области была введена из-за того, что регион не может обеспечить участками всех людей, которые зарегистрированы в списке очерёдности. При этом многие льготники отказываются от бесплатных земель из-за отсутствия на территориях нужной инфраструктуры: там нет ни коммуникационных сетей, ни дорог.
- В 2016 году тагильские чиновники предлагали исключить ветеранов боевых действий, матерей-одиночек и супругов, не достигших 35 лет, из списка очередников на бесплатное получение земельных участков под жильё. Таким образом муниципалитет планировал решить проблему с нехваткой земли в городе для льготников. Парламентариев идеи чиновников возмутили, и они их отклонили.