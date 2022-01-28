«Они нормальные, настоящие мужики». Создатели клуба единоборств «Квазар» в Нижнем Тагиле стали героями документального фильма

Известный в Нижнем Тагиле видеооператор Игорь Харьков снял документальный фильм о клубе единоборств Антона Шомина «Квазар». Лента «Тренер» (6+) длится около 18 минут. В съёмках приняли участие два тренера — Антон Шомин, основатель клуба, и его брат Алексей.

«Мне нравится именно про людей снимать, Антон — интересный человек. Мы много разговариваем, бывает, даже после тренировок задерживаемся. У братьев Шоминых понятия такие правильные. Они нормальные мужики, честные, неподлые, настоящие», — рассказывает автора фильма Игорь Харьков.

В картине Антон и Алексей рассказали, как живёт клуб единоборств «Квазар» сейчас. Отличает клуб от других спортивных учреждений принципиальная позиция директора Антона Шомина — дети должны заниматься бесплатно.

«Когда я тренировался в детстве, я тренировался бесплатно. Думаю, если бы секция была платная, то я не имел бы возможности заниматься спортом. Не у каждого родителя есть деньги на оплату тренировок, но ребёнок должен иметь возможность заниматься», — рассказывает директор «Квазара» Антон Шомин.

Боксёр Антон Шомин открыл клуб единоборств на Сухоложском посёлке в 2014 году. Сегодня в клубе занимается 25 детей, четверо из них — девочки. Тренироваться бесплатно позволяют средства, вырученные с продажи абонементов для взрослых спортсменов. Кроме того, Антон Шомин проводит турнир для непрофессиональных боксёров, его воспитанники также выступают на различных соревнованиях.

Про себя Антон Шомин говорит, что он требовательный наставник. По его словам, в боксе остаются только трудолюбивые люди, способные выполнять все требования тренера.

«Те люди, которые приходят и думают, что, стоит только записаться, и ты научишься, для этих людей я враг номер один. Но трудолюбивые люди, которые хотят тренироваться, любят бокс, — для них я лучший друг и лучший наставник», — говорит Антон.