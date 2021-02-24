«За отображение самобытного характера русского народа». Фильм тагильского оператора взял награду Международного православного фестиваля 

Документальный фильм тагильского режиссёра, видеооператора телекомпании «Тагил-ТВ» Игоря Харькова взял приз XVI Международного православного Сретенского кинофестиваля «Встреча». Фестиваль проходил с 15 по 20 февраля в Обнинске Калужской области, в конкурсной программе фестиваля приняли участие более 70 фильмов из 13 стран мира.

Документальную ленту «Жить» (16+) Игорь Харьков и его коллега Александр Мешков снимали в феврале 2020 года в посёлке Висимо-Уткинск. Главная героиня фильма — жительница посёлка, которая занимается в местном театральном кружке, ухаживает за огородом, любит своего мужа, своих детей и внуков. Картина, которую Харьков лично представил в Обнинске, получила приз в номинации «За отображение самобытного характера русского народа».

«Думаю, фильм оценён по достоинству — по крайней мере, о чём хотелось рассказать, за то он и получил награду. На конкурс было заявлено около 200 фильмов, в программу отобрали около 80. Я был на этом фестивале ровно год назад, тогда попал в конкурсную программу с документальным фильмом "Народный храм". Никакого места не занял, поехал домой. В этом году из-за пандемии фестиваль проводился онлайн, но показы в кинотеатрах не отменяли, а участников пригласили на закрытие фестиваля, куда я и съездил», — рассказал Игорь Харьков «Афише МС».

Отметим, что ранее фильм «Жить» был показан во внеконкурсной программе кинофестивалей «Святой Владимир» в Севастополе и вошёл в шорт-лист фестиваля «Влюблённые в искусство» в Санкт-Петербурге. А другая работа Харькова «Народный храм» (16+) об истории храма Александра Невского в 2020 году заняла второе место в номинации «Православный телепроект» на международном фестивале кино и телефильмов духовно-нравственного содержания «Святой Владимир» в Севастополе.