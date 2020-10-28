«Городу этот проект оказался не нужен». Фильм, который журналисты создали к 300-летию Нижнего Тагила, получил приз международного фестиваля в Севастополе

Картины тагильского режиссёра, видеоператора телекомпании «Тагил-ТВ» Игоря Харькова показали на международном фестивале кино и телефильмов духовно-нравственного содержания «Святой Владимир» в Севастополе. В номинации «Православный телепроект» второе место занял фильм «Народный храм» об истории храма Александра Невского. Во внеконкурсной программе была представлена документальная лента «Жить», которую Игорь Харьков и его коллега Александр Мешков снимали в феврале 2020 года в посёлке Висимо-Уткинск.

Фильм «Народный храм» уже участвовал в нескольких фестивалях в Казани, Обнинске, рассказал «Афише МС» один из его авторов Игорь Харьков. Документальная лента о храме Александра Невского, который был построен в середине XIX века на собранные тагильчанами средства в знак благодарности Александру II за освобождение от крепостного права, должна была стать первой в серии «Большой Нижний Тагил». Проект Игорь Харьков хотел посвятить 300-летию города, но из-за смены руководства телекомпании «Тагил-ТВ» и отсутствия финансирования от него пришлось отказаться.

«Следующий фильм должен был быть о Лисьей горе. Краеведом Дмитрием Кужильным уже был написан отличный сценарий, но получилось как получилось. Ещё мы поняли, что такой материал не нужен нашему городу, что, казалось бы, нонсенс. Этот фильм оценили на калужской земле, в Казани, в Крыму. А вот на родной тагильской земле он оказался неинтересен. Думаю, не совру, если скажу, что в пресс-службе администрации города не могли посмотреть этот фильм в течение полугода. Не думаю, что этот фильм дошёл и до нашего мэра. А мы планировали этот проект посвятить 300-летию Нижнего Тагила. Не получилось его продвинуть и через депутатов. Первая серия проекта “Народный храм” был сделана только на наши средства и по нашей инициативе. Думаю, продукт получился, он оценён профессионалами из других регионов, но на продолжение нужны были деньги», — рассказывает Игорь Харьков.

Фильм Харькова «Жить» был показан во внеконкурсной программе кинофестивалей «Святой Владимир» в Севастополе и «Влюблённые в искусство» в Санкт-Петербурге. Картина рассказывает о женщине, живущей в посёлке Висимо-Уткинск. Она занимается в местном театральном кружке, ухаживает за огородом, любит своего мужа, своих детей и внуков.