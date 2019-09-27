Вышла первая часть документального фильма «Большой Нижний Тагил». Она посвящена храму Александра Невского

Тагильчане выпустили первую часть документального фильма «Большой Нижний Тагил». Она посвящена истории создания и восстановления храма Александра Невского. Съёмочная группа из трёх человек — журналиста Андрея Вергилия, оператора Игоря Харькова и сценариста Дмитрия Кужильного — работала над проектом в течение нескольких месяцев. Изначально они планировали сделать один большой фильм, но в процессе съёмок поняли, что уместить все исторические события в одну картину не получится.

«Когда началась работа с текстами, нам стало ясно, что в одном фильме качественно нам не получится всё объединить и уместить. Что-то можем упустить. Мне было трудно смириться с необходимостью делать сериал. Но реальность такова», — рассказал АН «Между строк» Андрей Вергилий.

Главной идеей фильма, по словам участников съёмочной группы, является объединение людей одной общей мыслью и целью.

«Мы не говорим в фильме, что людей объединяла именно религия. Конечно, она, возможно, была, ведь тогда Россия являлась верующей страной. Но всё-таки нам кажется, что объединяющей силой была не она. Храм восстанавливали в конце XX века, а тогда религия уже не имела такого значения, как во времена Демидовых. Храм прошёл три века, и всегда находились люди, которые отстаивали его. Не думаю, что все они были верующими», — отметил оператор Игорь Харьков.

Сейчас перед группой остро стоит вопрос финансирования для продолжения съёмок. Без поддержки, говорят тагильчане, работать сложно. Они уже пробовали собрать средства на краудфандинговой платформе, но желающих помочь оказалось мало. Теперь планируют заявиться на всевозможные гранты, а также найти поддержку на федеральных каналах или в министерстве культуры.