«Она полночи гуляла и выпивала». В Нижнем Тагиле жильцы горевшего дома на ГГМ рассказали свою версию случившегося 

В Нижнем Тагиле жители дома № 13 на улице Булата Окуджавы, в котором сегодня произошёл пожар, рассказали свою версию произошедшего. Как сообщила АН «Между строк» жительница дома Екатерина Курбатова, пожар случился из-за непотушенной сигареты в квартире на втором этаже, хозяйка которой всю ночь распивала спиртное.

Напомним, сегодня, 12 ноября, около 05:00 в доме на ГГМ начался пожар. По официальной версии отдела надзорной деятельности, хозяйка квартиры, в которой случилось возгорание, проснулась от лая собаки и увидела горящий плед, лежащий на диване. Она постаралась самостоятельно потушить огонь, однако в состоянии шока забыла, как действовать при пожаре, и отправилась к соседям, которые и вызвали пожарных. Спасатели по лестничным маршам эвакуировали 63 человека, никто из жильцов не пострадал. По предварительным данным, причиной пожара стала неисправность электропроводки.

Однако, по словам Екатерины, хозяйка квартиры в момент возгорания распивала спиртное этажом выше вместе со своей компанией. А соседи вызвали пожарных, когда почувствовали запах гари.

«Всё то, что рассказала потерпевшая пожарным, — полный бред. Никакой лай собаки её не спас. Она не спала, а всю ночь бухала. Соседи её погнали с этажа, и она поднялась к своим собутыльникам этажом выше. Женщина объявилась, когда уже всех эвакуировали. При этом собака с кошкой у неё сгорели заживо в квартире», — рассказала Екатерина.

По словам тагильчанки, после эвакуации пожарный инспектор сообщил, что причиной возгорания стал плед, в котором был оставлен окурок.