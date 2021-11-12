«Проснулась от лая». В Нижнем Тагиле собака спасла хозяйку квартиры, в которой начался пожар 

Сегодня около 05:00 в Нижнем Тагиле на пульт пожарной охраны поступило сообщение о пожаре в квартире на втором этаже дома № 13 на улице Булата Окуджавы. Как сообщили АН «Между строк» в отделе надзорной деятельности, пожарно-спасательными подразделениями по лестничным маршам были эвакуированы 35 человек. Ещё 28 человек, в том числе 8 детей, вывели из подъезда с помощью спасательных устройств. При пожаре никто не пострадал.

«Хозяйка квартиры проснулась от лая собаки. Увидела пламя: горел плед, лежавший на кресле у розетки. Схватив плед, она побежала в ванну, чтобы потушить его, сунув под воду. Вернувшись в комнату, увидела, что пламя охватило диван. В состоянии шока женщина забыла, как действовать при пожаре, и отправилась к соседям. В пожарную охрану сообщили соседи», — рассказали в отделе надзорной деятельности.

В ведомстве отметили, что на площади 34 кв. м повреждено домашнее имущество и обшивка балконов, расположенных на втором и третьем этажах. В тушении пожара были задействованы 10 единиц техники и 28 человек личного состава. Проливка и разбор сгоревших конструкций завершены в 07:05.

По предварительным данным, причиной пожара стала неисправность электропроводки.