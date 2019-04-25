«ОМОН, Росгвардия и волонтёры направились прочёсывать лес». Пропавший под Нижним Тагилом подросток-инвалид найден

16-летнего ученика 9-го класса из села Кайгородское удалось найти в четырёх километрах от места пропажи. Об этом АН «Между строк» сообщила пресс-группа МУ МВД «Нижнетагильское». В полицию семья мальчика обратилась накануне около 24 часов.

«Незамедлительно были организованы розыскные мероприятия: участковые и инспекторы ОДН проверяли возможные места нахождения ребёнка, информировали жителей об исчезновении несовершеннолетнего, инспекторы ДПС патрулировали трассу в поисках пропавшего подростка. Наутро в район поисков направились сотрудники межмуниципального управления, бойцы ОМОН, Росгвардии и волонтёры поискового отряда для прочёсывания лесного массива в районе Кайгородского», — сообщили в полиции.

Сегодня около 9:30 житель деревни Мостовая, что в четырёх километрах от места пропажи, проезжая по трассе, заметил идущего с велосипедом по обочине дороги мальчика. Мужчина, по данным полиции, уже знал о розыске подростка и попытался расспросить его, но мальчик ничего не смог пояснить. Мужчина привёз подростка домой и тут же позвонил в полицию.

«Участковые уполномоченные, прибывшие по указанному адресу, поблагодарили местного жителя за оказанное содействие и доставили ребёнка в отдел полиции в Петрокаменском. Инспекторы подразделения по делам несовершеннолетних из беседы с подростком выяснили, что он переночевал в нежилом доме, где переоделся в другую одежду, и поехал на велосипеде, найденном в доме. Тот, правда, оказался неисправен, поэтому парню пришлось катить его рядом», — отметили в полиции.

Мальчика передали родителям, посоветовав внимательнее относиться к подростку-инвалиду, нуждающемуся в медицинской помощи. Сотрудники полиции намерены уделять более пристальное внимание этой семье, в которой воспитываются ещё шестеро несовершеннолетних детей.