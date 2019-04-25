Отряд «Лиза Алерт» объявил сбор волонтёров для поиска подростка под Нижним Тагилом

Поисковый отряд «Лиза Алерт» назначил на 25 апреля сбор волонтёров в селе Кайгородское под Нижним Тагилом для поиска 16-летнего Дмитрия Прусинова, пропавшего накануне вечером, рассказал ИА «Все новости» куратор регионального отделения отряда Станислав Ковалёв.

«Сбор волонтёров назначен на сегодня, 25 апреля, в 12 часов в селе Кайгородское по адресу: улица Красноармейская, 36», — сообщил Станислав Ковалёв.

По предварительным данным, Дмитрий вышел из дома в Кайгородском вечером 24 апреля, больше его никто не видел. Заявление в полицию подали родственники мальчика. По их словам, он мог направиться в Екатеринбург или Нижний Тагил, также с большой вероятностью пошёл в лес. Отмечается, что подросток нуждается в медицинской помощи.

Дмитрий Прусинов ростом 126 сантиметров, худощавый, глаза карие, волосы чёрные. Был одет в чёрную шапку, тельняшку и чёрную с зелёным куртку, чёрные штаны, голубые резиновые сапоги. Если у вас есть какая-либо информация о пропавшем мальчике, сообщите по телефону 8 (800) 700 54 52 или 112.