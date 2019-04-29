Ольга Глацких объявила о желании вернуться в политику

Бывший директор свердловского департамента молодёжной политики Ольга Глацких, прославившаяся фразой «государство не просило вас рожать», заявила в интервью порталу Momenty.org, что хочет вернуться в политику.

На вопрос журналиста о том, хочет ли она вернуться к политической деятельности, Глацких ответила утвердительно.

«Это была моя мечта с детства. Мой папа тогда работал первым замом мэра города Лесной, и я ему сказала, что хочу быть депутатом Госдумы», — заявила Глацких.

Она отметила, что закончила МГУ имени Ломоносова по специальности «политология». По словам Глацких, уход большого числа бывших спортсменов в политику является тенденцией для России.

«Спортсменам, правда, тяжело. Все над ними стебутся, но никто не понимает, какой психологический стресс и удар они получают, когда заканчивают карьеру. Видимо, здесь государство идёт на помощь», — предположила экс-чиновница.

По её мнению, многие олимпийские чемпионы, ставшие депутатами, справляются со своими обязанностями.

Напомним, скандал с Ольгой Глацких разгорелся после того, как в интернете появилась видеозапись встречи чиновницы со школьниками в Кировграде, где она заявила, что государство не просило россиян рожать детей, а следовательно, ничего им не должно. В конце 2018 года Глацких ушла со своего поста, а весной получила должность замдиректора дворца игровых видов спорта «Уралочка» (ДИВС). На прошлой неделе, получая награду SportsFacilities для ДИВС, чиновница вновь отметилась ярким высказыванием — на этот раз в отношении СМИ.