Олег Дерипаска подал в суд на Минфин США из-за санкций

Президент «Русала» Олег Дерипаска подал иск в федеральный суд против Минфина США, сообщает Bloomberg. Предприниматель утверждает, что введённые против него в апреле 2018 года персональные санкции США были несправедливыми и незаконными, а он сам стал «последней жертвой» внутриполитической борьбы в США. В документе указывается, что олигарх потерял 7,5 млрд долларов.

«Я потратил 30 лет своей жизни на создание компаний, которые являются основными игроками в мировой экономике, и не позволю, чтобы политическая интрига разрушила эту тяжелую работу — наряду с миллионами рабочих мест и средствами к существованию отдельных людей. Если у OFAC есть какие-либо доказательства, подтверждающие необоснованные слухи и недосказанности, которые он любит цитировать, то сейчас самое время их представить», — сказал Дерипаска изданию «Коммерсантъ» через своего представителя.

Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) США включило Олега Дерипаску, а также подконтрольные ему «Базэл», En+ Group, «Русал», группу ГАЗ и другие активы в SDN-список, запрещающий бизнес с резидентами США и доступ к финансовой системе страны «за разнообразную злонамеренную деятельность». В конце декабря по итогам переговоров с OFAC санкции с En+, «Русала» и «Евросибэнерго» были сняты на том условии, что Дерипаска согласился снизить свою долю в этих компаниях ниже контрольной, передать большую часть полномочий советам директоров, в которых большинство мест заняли граждане США и Великобритании, а также не получать доходов от этих активов. Группа ГАЗ пока остаётся под санкциями, но их применение несколько раз откладывалось — в последний раз до начала июля.