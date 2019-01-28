Минфин США снял санкции с компаний Дерипаски

США сняли санкции с компаний «Русал», EN+ и «Евросибэнерго» бизнесмена Олега Дерипаски, сообщается на сайте американского Минфина.

Отмечается, что Дерипаска выполнил условие соглашения и перестал владеть контрольной долей в компаниях. Кроме того, большинство в совете директоров компаний теперь принадлежит независимым директорам, в том числе гражданам США и Евросоюза, которые не связаны с российским миллиардером. Сам Олег Дерипаска остался в санкционном списке.

О планах снять ограничения с «Русала», EN+ и «Евросибэнерго» Минфин США объявил 19 декабря. Глава Минфина США Стивен Мнучин объяснял, что это решение не имеет политической мотивации, а связано только с тем, что эти компании играют важную роль на мировом рынке алюминия.

Против выступали представители Демократической партии. Однако резолюция против снятия санкций, которую подготовили демократы, 16 января не смогла набрать необходимого числа голосов, чтобы быть вынесенной на голосование в сенате.