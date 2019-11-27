Одной из пострадавших в ДТП в Доминикане россиянок ампутировали руки

Одна из россиянок, пострадавших в дорожно-транспортном происшествии в Доминикане, лишилась обеих рук, со ссылкой на руководителя отделения посольства России в Венесуэле на доминиканском курорте Пунта-Кана Михаила Евдокимова пишет РИА Новости. По данным телеграм-канала Mash, ампутировать руки пришлось 12-летней девочке.

Евдокимов уточнил, что почти все пострадавшие в ДТП — москвичи. По его словам, в автобусе ехали от трёх до девяти детей. Представитель оператора Anex Tour, организовавшего этот тур, сообщил, что несколько человек находятся в крайне тяжёлом состоянии, они госпитализированы в одну из больниц Санто-Доминго. Часть россиян уже покинула клиники и направилась в гостиницы.

Напомним, автобус с 39 российскими туристами по дороге в аэропорт неподалёку от города Игуэй столкнулся с грузовиком. По предварительным данным, авария произошла из-за того, что водитель грузовика решил резко перестроиться. После столкновения автобус перевернулся. Пострадавших госпитализировали на машинах скорой помощи и вертолётах. СМИ сообщают, что как минимум 15 туристов находятся в критическом состоянии.