Одного из пострадавших во время стрельбы в колледже Благовещенска выписали из больницы

Студента Амурского колледжа строительства и ЖКХ, который пострадал во время стрельбы 14 ноября, выписали из больницы, со ссылкой на региональный Минздрав пишет «Коммерсантъ».

В министерстве отметили, что он находится в удовлетворительном состоянии и переведён на амбулаторное лечение, ещё двое пострадавших остаются в больницах.

«В Амурской областной детской клинической больнице продолжает лечение 17-летний молодой человек, который недавно был переведён из реанимации в отделение. Он получает необходимое лечение, его состояние средней степени тяжести»,— сказали в ведомстве.

Ещё один пострадавший находится в Благовещенской городской клинической больнице, его состояние тяжёлое, но с положительной динамикой, заявил исполняющий обязанности главврача по хирургии Пётр Иванощук.

«На сегодняшний день осложнений нет, однако период возможных осложнений, характерных для полученных травм, пока не миновал. Пациент активен, пытается вставать. Он под постоянным наблюдением врачей, проводятся контрольные исследования, в том числе высокотехнологичные»,— заверил врач.

Напомним, 14 ноября 19-летний студент Данил Засорин устроил стрельбу в одной из аудиторий колледжа, в результате погиб его ровесник, ещё три человека от 17 до 20 лет получили ранения. Сам студент скончался от ранения. На охранника и генерального директора охранного предприятия, которое обслуживало колледж, завели уголовное дело. Они находятся под арестом. Накануне стало известно об увольнении директора колледжа.