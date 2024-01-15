«Одна из главных задач воспитания — научить сотрудничеству с другими людьми, объяснить, что все мы разные и конфликты нужно решать». Почему в школах и на улицах Нижнего Тагила участились драки подростков и как их избежать? 

Конец 2023 года в Нижнем Тагиле был неспокойным, за декабрь в городе произошло несколько драк между подростками. Ранее о причинах и видах проявления детской агрессии, а также о том, как с ней бороться, мы поговорили с психотерапевтом и руководителем Центра семейной терапии и консультирования Дмитрием Винокуровым. На этот раз АН «Между строк» обратилось к представителям различных сфер из Нижнего Тагила и Свердловской области — от священнослужителя до омбудсмена по правам человека.

Напомним, что 21 декабря 2023 года трое парней у дома № 48 на улице Гвардейской напали на несовершеннолетнего, возвращающегося с тренировки по скалолазанию. Мальчик был госпитализирован в больницу с травмой носа. В этот же день в соцсетях появилось видео, где два подростка в школе № 40 сначала ведут разговор на повышенных тонах, а затем внезапно один бьёт другого и происходит драка. Буквально через минуту конфликт перерос в массовую неконтролируемую бойню.

29 декабря прошлого года произошла одна из самых обсуждаемых драк в Нижнем Тагиле. Два брата-азербайджанца, учащиеся школы № 56, избили своих одноклассников — мальчика и девочку. Последней был причинён тяжкий вред здоровью. Мы попытались выяснить, что могло послужить причиной конфликта и как его можно урегулировать.

Анна Межова, учредитель БФ «Нижнетагильский родительский комитет»

— Буллинг всегда присутствовал в школах, но всё очень зависит от того, как на это смотрят преподаватели и родители. Я не думаю, что агрессивное поведение детей в школе невозможно не заметить дома, это в любом случае должно проявляться. Как правило, каждый родитель думает, что его дети «золотые» и никого обидеть не могут. Очень многие закрывают глаза на психические отклонения или заболевания своих детей. Внешне ребёнок может быть здоров, но мозг работает по-другому, и ребёнок в этом не виноват, ему всегда нужна помощь. Так как преподаватели больше времени проводят с нашими детьми, они должны вести диалог с ними. Мы видим детей утром и вечером, а педагоги, как вторые родители, проводят с ними весь день. При каждом учебном заведении, даже при садиках, должны быть психологи и специалисты, которые должны эти темы разбирать. В данной ситуации в школе на Тагилстрое мы чётко понимаем, что мальчишки чувствуют вседозволенность, родитель не объяснил им, что такое поведение неприемлемо. Эта безнаказанность в дальнейшем приводит к очень к плачевным ситуациям. Взрослые не следят за происходящим внутри детского коллектива, и это проблема. Мальчика должны воспитать так, чтобы он не поднимал руку на девочек. Сейчас воспитание внутри семьи у нас вообще пропало, каждый сам за себя. Мы взращиваем своих детей, как Маугли, говорим им заступаться за себя, держать ответ. Конечно, от семьи много зависит, и мама позволила данный факт. Очень многие делают акцент на том, что братья — мигранты, но я хочу сказать, что в любых семьях любых национальностей есть такие мальчишки. Преподаватели должны бить тревогу. Сейчас такие дети неинтересны, никто с ними возиться не хочет. У них должен быть какой-то наставник, который объяснял бы им обычные ценности: что других людей бить нельзя, что нужно уважать старших, это такие прописные истины.

Татьяна Мерзлякова, уполномоченный по правам человека в Свердловской области

— Я считаю, что в Нижний Тагил не надо вмешиваться, это достаточно сильный город, со своим характером он справится. Я доверяю городу, управлению образования и общественности. Это ведь уже не первый конфликт вот с такой историей. К счастью, ничего трагичного не случилось. Но наказание последует, следствие идёт, мои сотрудники на всякий случай уже связывались с уполномоченными органами. Разжигание розни бывает периодически везде, но, я считаю, как таковой в Нижнем Тагиле её нет. В целом в обществе и мире есть какая-то агрессия, я знаю хорошо диаспоры вашего города и думаю, что выводы уже сделаны.

Алексей Казаринов, директор кадетской школы в Нижнем Тагиле

— Конфликты есть и будут. Поводом для беспокойства является безнаказанность детей и их родителей. На мой взгляд, это уже хроническая безнаказанность правонарушителей. Школа занимается мерами социальной поддержки учащихся, а всё остальное должно проходить в правовом поле. Я не видел, чтобы в школах не занимались плановой работой со всеми категориями детей. Нужно воспитывать школьников общими усилиями и уходить от теории бесконечного либерализма. Должна быть предупредительная практика, так как примеров таких масса. У нас есть недостатки в нынешней правоприменительной практике. Законодательство по этому поводу было написано около 15 лет назад, но ситуация изменилась. У нас появились новые виды противоправных действий, которых никогда не было, буллинг например. Раньше не было возможности снимать это и выкладывать в интернет. Как только такая возможность появилась, правонарушения стали совершать с этой целью. Но также должны быть меры воздействия не только на детей, но и на их законных представителей. Причина, на мой взгляд, в неправильном общественном и правовом отношении к подобным явлениям. У нас нет адекватной пресекательной практики. Ввиду того, что воспитанием детей не занимаются, доходит до крайности. Если бы родителей вовремя привлекли к моральной, социальной или материальной ответственности, они бы не допустили развития детей в эту сторону. В итоге, когда этапы профилактической деятельности утрачены, происходит такое.

Дмитрий Шморгунов, исполняющий обязанности замдиректора по воспитательной работе и молодёжной политике филиала РГППУ в Нижнем Тагиле

— Надо понимать, что это общественная проблема, а не проблема одного конкретного случая. Мы должны её осознавать и сделать всё, чтобы таких случаев было как можно меньше. Подобные проблемы в любом случае исходят из семьи, ребёнок является отражением семейного воспитания, а семья является ячейкой общества. Соответственно, те проблемы, которые существуют в обществе, ребёнок копирует. Он сам по себе не плохой и не хороший, он лишь продукт воспитания и нравственных ценностей. Проблема в том, что в каждой семье такие ценности разные, ребёнка воспитывают всегда по-разному. Зачастую родители сами не знают, как правильно действовать в конфликтных ситуациях, а для ребёнка главным примером является родитель. Вторая сторона проблемы в том, что сейчас для детей в свободном доступе очень большое количество информации, ребёнок видит в интернете ещё одну модель поведения в конфликтных ситуациях. Некоторые блогеры для привлечения внимания стараются вести себя нестандартно, выплёскивают агрессию. И чем больше ребёнок видит такого, тем агрессивнее он становится. Органы профилактики, школы и комиссии ПДН работают хорошо. Насколько мы знаем, мальчиков, которые стали участниками конфликта, перевели из другой школы, и надо понимать, что очень сложно за короткий промежуток времени сменить вектор мышления у подростка. Ребёнок должен быть постоянно занят, отсутствие самореализации приводит к таким проблемам и деструктивным действиям. Здесь не менее важно мнение родителей, чтобы они включались в профилактическую работу, а не вставали в позицию, когда их ребёнок самый лучший и только он прав. Надо учить детей конструктивно разговаривать, объяснять, как другие люди могут воспринимать их слова. Мне кажется, что правовое воспитание нужно начинать чуть ли не с садика, говорить, как надо себя вести, какие законы существуют. Делать это на каких-то простых примерах или на сказках. Нужно, чтобы была стройная система, которая переходила бы дальше в школу. Влияние на родителей органов профилактики, к сожалению, очень ограничено. Административный штраф за неисполнений родительских обязанностей составляет от 500 рублей. И главное, что у самих родителей нет этого правового воспитания. Важно отметить, что Россия — многонациональная страна. Нет плохих наций, а есть плохие люди. И все люди, которые в интернете своими комментариями разжигают межконфессиональную рознь, должны понять, что ещё никогда одна агрессия не побеждала другую агрессию.

Алексей Бессонов, духовник православной гимназии, священник