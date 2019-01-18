Один из экипажей разбившихся Су-34 нашли на спасательном плоту в Татарском проливе

Спасатели с воздуха увидели в Татарском проливе аварийные огни, предположительно, спасательного плота Су-34, со ссылкой на источник в экстренных службах пишет «Интерфакс».

«Наблюдают огни в Татарском проливе. Возможно, плот с экипажем Су-34», — сказал источник.

Отмечается, что несколько минут назад в том же квадрате наблюдали два оранжевых парашютных купола.

Ранее источник сообщил, что два самолёта Су-34 пропали с радаров под Комсомольском-на-Амуре, пилоты, по предварительным данным, живы.

«С радаров пропали две из семи меток Су-34. Пилотам предварительно удалось катапультироваться. После этого в небе наблюдали два парашютных купола», — сказал источник.

Он не исключил, что два самолёта могли столкнуться в воздухе.