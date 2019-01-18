На Дальнем Востоке столкнулись два истребителя Су-34

Два истребителя-бомбардировщика Су-34 столкнулись на Дальнем Востоке под Комсомольском-на-Амуре, со ссылкой на информированный источник пишет ТАСС.

«По предварительным данным, авария произошла над Татарским проливом. Недалеко от посёлка Нельма Советско-Гаванского района пропали с радаров два Су-34, предположительно, они столкнулись в воздухе», — сказал источник.

По данным «Интерфакса», обоим пилотам удалось катапультироваться, они живы. Источник в силовых структурах региона подтверждает, что экипаж одного самолёта катапультировался.

«Проверяется версия о том, что пилоты могли не рассчитать безопасное расстояние между двумя машинами, либо технически произошла нештатная ситуация и два самолёта, предположительно, могли столкнуться», — сказал источник агентства в экстренных службах.

Проводится поисковая операция, судьба экипажей устанавливается.