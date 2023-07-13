«Очень жаль, что такая красивая площадка превращается в руины». Жительница города пожаловалась на провалившуюся плитку на набережной «Тагильская лагуна — 2»

В Нижнем Тагиле на набережной «Тагильская лагуна — 2» провалилась плитка на тротуаре рядом с ГДДЮТ. Об этом АН «Между строк» рассказала тагильчанка Мария (имя изменено. — Прим. ред.), которая прогуливалась по парку.

«Вчера я решила прогуляться по набережной и увидела, как плитка около ГДДЮТ провалилась. Я была удивлена, ведь совсем недавно, два года назад закончилось строительство и оборудование этой территории. Очень жаль, что такая красивая площадка превращается в руины», — рассказала АН «Между строк» тагильчанка.

Напомним, открытие набережной состоялось в октябре 2021 года. Строительство обошлось в 511 млн рублей, из них 373 млн из федеральной казны, 138 млн рублей из областного и местного бюджетов.

Как сообщили АН «Между строк» в администрации города, провалившуюся плитку на тротуаре рядом с ГДДЮТ на набережной «Тагильская лагуна — 2» в ближайшее время отремонтируют специалисты «Тагилдорстроя». В мэрии отметили, что объект находится на гарантии.