Обвиняемый в совершении смертельного ДТП Михаил Ефремов отказался от услуг своих адвокатов

Актёр Михаил Ефремов, который обвиняется в том, что 8 июня устроил смертельное ДТП в центре Москвы, отказался от услуг адвокатов Эльмана Пашаева и Елизаветы Шаргородской. Об этом он заявил во время судебного заседания 21 августа.

«Пусть они останутся в качестве консультантов, а мою защиту осуществляет кто-то другой. Все показания свидетелей со стороны обвинения принимаются и не обхихикиваются. Все показания свидетелей с моей стороны не принимаются и обхихикиваются», — цитирует Ефремова ТАСС.

Напомним, ДТП с участием автомобиля Михаила Ефремова случилось вечером 8 июня в районе Смоленской площади в центре Москвы. В результате был смертельно травмирован водитель другого транспортного средства — житель Рязани Сергей Захаров. Он скончался через несколько часов в больнице. Следствие сразу установило, что актёр находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Таганский районный суд отправил Ефремова под домашний арест до 22 января.

Изначально Ефремов признал вину в ДТП, однако на начавшемся в Пресненском суде Москвы судебном процессе заявил, что не признаёт себя виновным и «ничего не помнит». Также накануне свидетель защиты заявил, что машиной Ефремова управлял другой человек.