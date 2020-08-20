На суде по делу Ефремова свидетель заявил, что за рулём автомобиля актёра в момент смертельного ДТП был другой человек

За рулём автомобиля Михаила Ефремова, устроившего 8 июня смертельное ДТП в центре Москвы, находился посторонний человек. Об этом 20 августа заявил свидетель защиты Александр Кобец во время судебного заседания. Ранее мужчина не давал показаний «из страха за свою жизнь».

«Сразу после ДТП я подошёл к машине Ефремова. Увидел, что там было два человека. За рулём сидел славянской внешности мужчина лет 38, с чёрными волосами. Он в нецензурной форме сказал мне уходить, если я не хочу проблем, и полез в карман жилетки. Я не знаю, где я его видел — может, по телевидению, может, в интернете», — цитирует свидетеля ТАСС.

По словам Кобца, Ефремов в это время сидел на пассажирском сиденье, актёр держался за горло, а на его шее был красноватый след.

На суде Кобец рассказал, что перед тем, как случилась авария, он с другом пил пиво в одном из близлежащих дворов. Мужчина добавил, что он слеп на один глаз и плохо видит вторым. Поэтому он не сразу опознал Ефремова в пассажире авто.

«В тот момент я не знал, кто такой Ефремов, и не понял, что это он. Но сейчас я узнаю его — он сидел там, в машине, на пассажирском сиденье. Его волосы тогда похожи были на волосы Аллы Пугачёвой», — отметил он.

По словам свидетеля, он плохо знает Москву и почти не ориентируется в городе. Мужчина приехал в столицу из Иванова, все связанные с поездками и проживанием расходы взял на себя адвокат Ефремова Эльман Пашаев.

«Я не могу точно показать место ДТП и не смогу точно вспомнить, где я шёл накануне аварии, так как не знаю Москву», — подчеркнул Кобец.

Напомним, ДТП с участием автомобиля Михаила Ефремова случилось вечером 8 июня в районе Смоленской площади в центре Москвы. В результате был смертельно травмирован водитель другого транспортного средства — житель Рязани Сергей Захаров. Он скончался через несколько часов в больнице. Следствие сразу установило, что актёр находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Таганский районный суд отправил Ефремова под домашний арест до 22 января.

Изначально Ефремов признал вину в ДТП, однако на начавшемся в Пресненском суде Москвы судебном процессе заявил, что не признаёт себя виновным и «ничего не помнит».