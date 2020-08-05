Актёр Михаил Ефремов отказался признать вину в ДТП с погибшим

Актёр Михаил Ефремов на начавшемся в Пресненском суде Москвы судебном процессе заявил, что не признаёт себя виновным в ДТП, в результате которого погиб курьер Сергей Захаров, пишет Znak.com.

«Как я могу признать вину, когда ничего не помню?» — сказал Ефремов.

Ранее, на стадии заявления ходатайств, адвокат подсудимого Эльман Пашаев сообщил суду, что располагает данными о возможных фальсификациях доказательств представителями потерпевших — в частности, у Пашаева возникли вопросы к показаниям тех свидетелей, которые утверждали, что в момент ДТП за рулём автомобиля был именно Ефремов. Кроме того, Эльман Пашаев выступил против того, чтобы признать потерпевшей гражданскую жену погибшего Ирину Стерхову, так как брак между ними не был зарегистрирован.

Напомним, ДТП с участием автомобиля, за рулём которого был Михаил Ефремов, случилось вечером 8 июня в районе Смоленской площади в центре Москвы. В результате был смертельно травмирован водитель другого транспортного средства житель Рязани Сергей Захаров, скончавшийся через несколько часов в больнице. Следствие сразу установило, что актёр находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Таганский районный суд отправил Ефремова под домашний арест до 22 января. Потерпевшие по делу подготовили к нему иски на 1 млн рублей.