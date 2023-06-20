Обвиняемый в серии краж и грабеже рецидивист из Нижнего Тагила погиб на СВО

В Ленинском районном суде Нижнего Тагила досрочно прекращено рассмотрение уголовного дела в отношении ранее неоднократно судимого 26-летнего местного жителя Евгения Ознобихина, обвиняемого в краже и грабеже. Как следует из опубликованной на сайте суда информации, производство по делу прекращено в связи со смертью подсудимого. Могилу мужчины удалось обнаружить на аллее Славы на Центральном кладбище Нижнего Тагила с закреплённым на кресте флагом ЧВК «Вагнер».

Напомним, Евгений Ознобихин последний раз отбывал наказание за грабёж и угон в колонии города Ивделя, откуда освободился в апреле 2021 года. Спустя какое-то время он был вновь задержан в Нижнем Тагиле по подозрению в серии краж и грабежей. Отметим, что одной из его жертв стал сотрудник АН «Между строк». На время следствия злоумышленник был взят под домашний арест, однако смог разорвать электронный браслет и пустился в бега. Несмотря на то, что Ознобихина объявили в федеральный розыск, он не стал покидать родной город и продолжил грабить тагильчан.

Спустя ещё месяц он был пойман в одной из квартир, которую успел обчистить. Тогда преступника удалось задержать благодаря 47-летнему арендатору обворованной квартиры, который запер Ознобихина в помещении и привлёк к его задержанию полицейских.

В мае 2022 года дело передали сначала в Дзержинский районный суд, а затем в Ленинский, поскольку значительную часть предполагаемых злодеяний Ознобихин совершил на территории этого района.

Начавшийся в конце ноября 2022 года суд над Ознобихиным практически не провёл ни одного полноценного слушания. Уже на первое судебное заседание 15 декабря Евгений не был доставлен, а на заседании 23 января 2023 года и вовсе было принято решение приостановить делопроизводство с формулировкой «Отсутствует реальная возможность участия обвиняемого в судебном разбирательстве. Местонахождение обвиняемого известно». Следует полагать, что именно в этот период — с декабря по январь — Ознобихин и отправился в зону боевых действий в составе ЧВК «Вагнер».

Погиб 26-летний тагильчанин, как свидетельствует табличка на кресте, 30 марта 2023 года. Могила Ознобихина усыпана венками, а к кресту привязан флаг с эмблемой ЧВК «Вагнер». У мужчины остались жена и маленький ребёнок.