Обвиняемому в расстреле сослуживцев солдату Шамсутдинову продлили арест

Суд продлил на четыре месяца арест солдату-срочнику Рамилю Шамсутдинову, застрелившему в октябре 2019 года восьмерых сослуживцев в Забайкальском крае, со ссылкой на адвоката обвиняемого Равиля Тугушева пишет ТАСС.

Адвокат заявил, что намерен навестить его в следующем месяце, во время визита он ознакомится с данными психиатрической экспертизы.

«В связи с коронавирусом следственных действий нет, поэтому я планирую вылететь туда [в Читу] в мае»,— рассказал адвокат.

Напомним, Рамиль Шамсутдинов, призванный из Тюменской области, расстрелял сослуживцев в войсковой части 54160 Дровянинского гарнизона. Погибли два офицера и шесть рядовых. Минобороны связало инцидент с «нервным срывом», но рядовой сообщил о неуставных отношениях, а также пожаловался, что у него отобрали телефон и деньги. Эксперты признали его вменяемым.