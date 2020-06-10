Обвиняемого в смертельном ДТП актёра Михаила Ефремова проверят на вменяемость

Следствие планирует проверить на вменяемость Михаила Ефремова — актёра направят на комплексную психолого-психиатрическую экспертизу, со ссылкой на собственный источник пишет «Интерфакс».

Напомним, резонансное ДТП с участием Ефремова произошло 8 июня на Смоленской площади в Москве: управляя внедорожником Jeep Grand Cherokee, актёр выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с машиной Lada. В результате ДТП водитель легковушки из компании доставки еды «Деликатеска.ру» 57-летний Сергей Захаров получил несколько переломов, закрытую черепно-мозговую травму и сочетанную травму головы, утром 9 июня он скончался в больнице. Ефремов в ДТП практически не пострадал.

Экспертиза показала в крови Ефремова 2,1 промилле алкоголя, что соответствует выпитой бутылке водки. Кроме того, по данным телеграм-канала «112», анализы показали наличие у актёра в крови кокаина и каннабиноидов.

Таганский районный суд Москвы отправил Ефремова под домашний арест на два месяца. Актёр признал свою вину, отметив, что «всё это, конечно, чудовищно». Ему предъявлено обвинение по части 4 статьи 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения, совершённое в состоянии опьянения и повлекшее по неосторожности смерть человека»), санкция которой предусматривает до 12 лет колонии. Артист готов сотрудничать со следствием, при этом он пообещал оказать помощь семье погибшего экспедитора.