Общественные слушания по проекту рекультивации шламонакопителя в посёлке Черноисточинск перенесли на 11 марта

11 марта 2022 года в 10:00 в МБУ «Черноисточинский центр культуры» состоятся общественные слушания по объекту экологической экспертизы (включая предварительные материалы оценки воздействия на окружающую среду) проектной документации «Разработка проекта рекультивации шламонакопителя в п. Черноисточинск Пригородного района Свердловской области», а также технического задания на проведение оценки воздействия на окружающую среду. Об этом сообщается на официальном сайте Горноуральского городского округа.

Стоит отметить, что мероприятие не единожды переносилось: сначала слушания перенесли с 21 февраля на 4 марта, а позже изменили дату с 4 марта на 11 марта в связи с указом губернатора Свердловской области о запрете публичных мероприятий до 7 марта.

Напомним, в роли разработчика проекта рекультивации отстойника выступил научно-производственный центр «Уралгеопроект». Согласно техзаданию, в ходе рекультивации участка планируется отвести поверхностный сток со шламонакопителя на локальные очистные сооружения, утилизировать отходы водоподготовки с получением техногрунта, заполнить этим техногрунтом котлован отстойника (положив сверху толстый слой суглинка), сформировать рельеф с помощью вскрышных пород, покрыть площадку плодородным слоем почвы и засеять его травой.