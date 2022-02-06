Общественные слушания по проекту рекультивации шламонакопителя в посёлке Черноисточинск перенесены на 4 марта 2022 года

Общественные слушания по экологической экспертизе проектной документации «Разработка проекта рекультивации шламонакопителя в п. Черноисточинск», а также технического задания на проведение оценки воздействия на окружающую среду перенесены с 21 февраля на 4 марта. Об этом сообщает пресс-служба ООО «Водоканал-НТ». Мероприятие состоится в 10:00 в МБУ «Черноисточинский центр культуры» (улица Юбилейная, 7а).

«Свои замечания и предложения можно оставить в письменной в свободной форме в отделе организационной работы администрации Горноуральского городского округа», — уточнили на предприятии.

Напомним, в роли разработчика проекта рекультивации отстойника выступил научно-производственный центр «Уралгеопроект». Согласно техзаданию, в ходе рекультивации участка планируется отвести поверхностный сток со шламонакопителя на локальные очистные сооружения, утилизировать отходы водоподготовки с получением техногрунта, заполнить этим техногрунтом котлован отстойника (положив сверху толстый слой суглинка), сформировать рельеф с помощью вскрышных пород, покрыть площадку плодородным слоем почвы и засеять его травой.