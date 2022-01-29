В Черноисточинске пройдут общественные слушания по проекту рекультивации шламонакопителя 

21 февраля 2022 года в 10:00 в МБУ «Черноисточинский центр культуры» (улица Юбилейная, 7а) состоятся общественные слушания объекта экологической экспертизы (включая предварительные материалы оценки воздействия на окружающую среду) проектной документации «Разработка проекта рекультивации шламонакопителя в п. Черноисточинск Пригородного района Свердловской области», а также технического задания на проведение оценки воздействия на окружающую среду.

Предварительно ознакомиться с проектом можно в отделе организационной работы администрации Горноуральского городского округа (г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, 46, каб. 304), телефон: 8 (3435) 25-35-38.

Напомним, в роли разработчика проекта рекультивации отстойника выступил научно-производственный центр «Уралгеопроект». Согласно техзаданию, в ходе рекультивации участка планируется отвести поверхностный сток со шламонакопителя на локальные очистные сооружения, утилизировать отходы водоподготовки с получением техногрунта, заполнить этим техногрунтом котлован отстойника (положив сверху толстый слой суглинка), сформировать рельеф с помощью вскрышных пород, покрыть площадку плодородным слоем почвы и засеять его травой.