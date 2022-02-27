В Свердловской области запретили публичные мероприятия

В Свердловской области с 27 февраля по 7 марта запрещено проведение публичных мероприятий. Соответствующий указ главы региона Евгения Куйвашева опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Как рассказал заместитель руководителя регионального оперативного штаба Павел Креков, изменения в указе вызваны ростом заболевания и неблагоприятным прогнозом специалистов.

«По итогам консультаций с эпидемиологами, санитарными врачами, которые прогнозируют, что рост этот ещё будет продолжаться, было принято решение о некотором ужесточении эпидрежима в части ограничения на проведение массовых мероприятий, чтобы тем самым снизить социальные контакты», — сказал Креков.

Как отмечает Павел Креков, в регионе за прошедшие сутки зарегистрировано более 4,5 тысячи заболевших. По данным Роспотребнадзора, на 25 февраля В Нижнем Тагиле зарегистрировано 187 подтверждённых случаев коронавируса, всего с начала пандемии выявлено 30 196 заболевших.