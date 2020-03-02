Общественники проведут референдум за прямые выборы мэра в Нижнем Тагиле

Общественное движение «Тагил за перемены» намерено провести референдум за возвращение прямых выборов в муниципалитете. Об этом активисты объявили сегодня во время прямой трансляции в соцсети «ВКонтакте».

«Мы будем выходить на референдум по возврату прямых выборов мэра [в Нижнем Тагиле], — заявили активисты. — В данный момент мы готовим пакет документов, присоединимся к Екатеринбургу, к ребятам из “Комитета в защиту сквера”, которые пытаются там вернуть прямые выборы, запускаем референдум. Демократия должна быть демократией. Право выбора у нас не должны были отнимать».

Напомним, сейчас ОД «Тагил за перемены» пытается провести референдум по выбору места для мусоросортировочного полигона «Облкоммунэнерго». Сегодня общественникам отказали в регистрации документов из-за технических ошибок.

Напомним, в конце 2109 года в Свердловской области местные гражданские активисты решили предпринять попытку возврата прямых выборов мэра Екатеринбурга. Авторами обращения выступили юрист из Екатеринбурга Иван Волков и его «Комитет в защиту сквера». Общественники несколько раз пытались провести через облизбирком свою инициативу, но им всякий раз отказывали. Последний раз это произошло 6 ноября.

Ранее губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев публично высказался против возврата прямых выборов мэра Екатеринбурга. По словам главы региона, возвращение прямых выборов обязательно должно быть чем-то обусловлено.