Свердловский облизбирком зарегистрировал заявку на референдум по возврату прямых выборов мэров

Избирательная комиссия Свердловской области зарегистрировала ходатайство о регистрации инициативной группы, которая хочет провести референдум о возвращении прямых выборов глав во всех городах региона. Об этом сообщает Znak.com со ссылкой на региональный избирком.

Авторами обращения выступили юрист из Екатеринбурга Иван Волков и его «Комитет спасения сквера». По словам общественника, юридическая цель референдума — изменить областной закон «Об избрании органов местного самоуправления», по которому в настоящее время право назначать глав городов отдаётся местным думам по результатам конкурса.

Сейчас на рассмотрении областного Заксобрания находятся поправки, внесённые депутатом Вячеславом Вегнером, который предложил вернуть прямые выборы главы Екатеринбурга. Пока дата их рассмотрения комитетом не назначена.

Напомним, в мае 2018 года депутаты Заксобрания Свердловской области приняли законопроект губернатора Евгения Куйвашева, который отменяет прямые выборы главы Нижнего Тагила.