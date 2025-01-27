Общественники продолжают добиваться соблюдения антитеррористической безопасности на автовокзале Нижнего Тагила

Общественники и активисты движения Общероссийский народный фронт с 2023 года добиваются организации зоны досмотра в автовокзале Нижнего Тагила.

Напомним, в мае 2023 года тагильчанка пожаловалась на несоблюдение мер антитеррористической безопасности, после чего при помощи надзорных органов ОНФ удалось добиться соблюдения мер транспортной безопасности на железнодорожном вокзале. В 2024 году там появилась полноценная досмотровая зона.

Также в 2023 году нижнетагильский автовокзал «заминировали» для проверки, которая подтвердила отсутствие обеспечения транспортной безопасности в должном объёме на территории объекта. Тогда ГУП «Свердловское областное объединение пассажирского автотранспорта» привлекли к административной ответственности по ч. 1 ст. 11.15.1 КоАП РФ за неисполнение требований по обеспечению транспортной безопасности, совершённое по неосторожности.

Однако ситуация не изменилась, в связи с чем ОНФ снова обратился в прокуратуру. По информации ОНФ, прокуратура направила иск в суд с требованием обязать сотрудников и руководство нижнетагильского автовокзала принять меры по соблюдению правил антитеррористической безопасности и устранению нарушений.

Активисты Общероссийского народного фронта продолжают настаивать не только на обеспечении безопасности на автовокзале, но и на привлечении к ответственности тех руководителей, которые игнорируют законодательство.

Начальник автовокзала Лариса Киреева рассказала АН «Между строк», что объекту присвоена определённая категория опасности, которая предусматривает минимальные требования к антитеррористической защищённости объектов.

«У нижнетагильского автовокзала 4-я категория опасности (категория объектов, в результате совершения террористического акта на которых прогнозируемое количество пострадавших составляет менее 100 человек в независимости от численности населения населённого пункта), соответственно, здесь не требуется наличия досмотровых зон. Все решения по данному вопросу принимает наше руководство в Екатеринбурге», — пояснила руководитель автовокзала.