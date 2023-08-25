На железнодорожном вокзале Нижнего Тагила появится зона досмотра

В 2024 году на железнодорожном вокзале Нижнего Тагила появится полноценная досмотровая зона. Об этом в РЖД сообщили активистам «Народного фронта» в ответ на запрос о безопасности на объекте.

Напомним, в мае 2023 года жительница Нижнего Тагила обратилась в свердловское отделение движения «Народный фронт» с жалобой на отсутствие антитеррористической безопасности на вокзалах города. Женщина заявляет, что на важных транспортных объектах отсутствует какой-либо досмотр, а рамки-металлоискатели работают формально.

Активисты «Народного фронта» обратились с запросом к тагильским чиновникам, прокуратуре и РЖД.

«Оперативней всего нам ответили в РЖД. Там разработан проект досмотровой зоны, он находится на стадии согласования. В 2024 году будет построена досмотровая зона со всеми требованиями безопасности у железнодорожного вокзала. Автовокзал на наше обращение ничего не ответил. Мэрия отписалась, что такие задачи не входят в их полномочия. После этого мы обратились в прокуратуру и Следственный комитет, где были проведены определённые мероприятия в отношении руководства автовокзала. В августе наша команда “Народного фронта” отправила повторный запрос на автовокзал, но пока 30 дней ещё не прошло, ждём, когда ответят. В прошлый раз прокуратура наложила штраф на руководство автовокзала за нарушение закона “Об обращениях”», — рассказал АН «Между строк» руководитель регионального исполкома «Народного фронта» Вадим Савин.