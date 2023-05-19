Жители Нижнего Тагила пожаловались «Народному фронту» на отсутствие досмотра на городских вокзалах

Жительница Нижнего Тагила обратилась в свердловское отделение движения «Народный фронт» с жалобой на отсутствие антитеррористической безопасности на вокзалах города. Женщина заявляет, что на важных транспортных объектах отсутствует какой-либо досмотр, а рамки-металлоискатели работают формально.

ОНФ показал видео с обоих вокзалов, где видно, что досмотр на входе отсутствует. Оператор беспрепятственно проходит внутрь зданий вокзалов. На рамках никого нет, не работает арочный металлодетектор, также отсутствуют сотрудники ЧОП и полиции.

Активисты «Народного фронта» намерены исправлять ситуацию и уже обратились с запросом к тагильским чиновникам, прокуратуре, РЖД и профильным надзорным и контролирующим ведомствам.