В Нижнем Тагиле сотрудники ФСБ «заминировали» автовокзал, чтобы проверить его на безопасность

Арбитражный суд Свердловской области встал на сторону Ространснадзора в споре с ГУП «Свердловское областное объединение пассажирского автотранспорта», которое попыталось обжаловать штраф в 50 тысяч рублей за нарушение требований в области транспортной безопасности. Как следует из материалов суда, летом 2023 года прокуратура Тагилстроевского района Нижнего Тагила совместно с УФСБ провела проверку на нижнетагильском автовокзале.

«В ходе проведения проверки с привлечением сотрудников УФСБ по Свердловской области были размещены два тест-предмета (муляжи взрывных устройств) в зоне транспортной безопасности на территории автовокзала. Таким образом, факт условного минирования объекта подтвердил отсутствие обеспечения транспортной безопасности в должном объёме на территории автовокзала Нижнего Тагила со стороны ГУП СООПА. В данном случае существенная угроза охраняемым общественным отношениям заключается не в наступлении каких-либо материальных последствий правонарушения, а в пренебрежительном отношении заявителя к исполнению своих публично-правовых обязанностей», — говорится в документе.

В итоге сотрудниками Ространснадзора было вынесено постановлении о признании ГУП СО «СООПА» виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 11.15.1 КоАП РФ, и назначении ГУП СО «СООПА» наказания в виде административного штрафа в размере 50 тысяч рублей. Решение в законную силу не вступило и может быть обжаловано.