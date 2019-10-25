Общественники принесли в мэрию Нижнего Тагила 1500 подписей жителей за пересмотр нормативов накопления ТКО

Сегодня, 25 октября, активисты ОД «Тагил за перемены» принесли в приёмную мэра Владислава Пинаева обращение от жителей города с просьбой возобновить работу группы по пересмотру нормативов накопления ТКО на территории города. По словам общественников, свою подпись под инициативой поставили около 1,5 тысяч тагильчан. Активисты требуют признать действующие нормы завышенными и произвести новые замеры.

Напомним, что постановлением Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 28 июня 2018 года в регионе установлен единый норматив накопления ТКО для жителей многоквартирных домов — 0,169 м3/месяц с человека и 0,190 м3/месяц с человека — в ИЖС.

На последнем заседании думской комиссии по городскому и жилищно-коммунальному хозяйству депутаты Нижнего Тагила раскритиковали работу чиновников по реализации мусорной реформы в городе. В частности, депутат Андрей Обельчак потребовал от чиновников объяснить ситуацию с рабочей группой по взвешиваю мусора.