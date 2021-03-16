Общественники обвинили строителей моста через Тагильский пруд в незаконной разработке карьера

Активисты федерального проекта «Единой России» «Народный контроль» выявили, по их мнению, незаконную разработку карьера в районе Новоасбеста (отвал Анатольского месторождения). Как написал у себя в Facebook руководитель регионального отдела Дмитрий Чукреев, скальную породу и грунт с карьера самосвалы возили на отсыпку для строительства моста через Нижнетагильский пруд. По его подсчётам, ежедневно на объект свозили около 3000 тонн скалы и отсева. На место были вызваны сотрудники полиции.

Как удалось выяснить общественникам, работы на карьере ведёт компания «Спецтех-НТ», которая, по словам Чукреева, не имеет разрешающих документов на добычу.

В пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское» АН «Между строк» пояснили, что сотрудниками ОЭБиПК по данному факту проводится проверка. В пресс-службе мэрии посоветовали обратиться за комментариями к генподрядчику строительства. В компании «Альмакоргруп» попросили сделать официальный запрос.

Напомним, накануне стало известно, что генеральный подрядчик строительства моста через Нижнетагильский пруд — московская компания «Альмакоргруп» — оштрафована на 300 тысяч рублей за неисполнение контрактных обязательств. В материалах дела отмечается, что МКУ «Служба заказчика городского хозяйства» выявило 3 нарушения со стороны подрядчика: 2 нарушения порядка пропускного режима при проверке представителями истца, а также нарушение сроков устранения несоответствий проекту.