«Облкоммунэнерго» установит в Нижнем Тагиле 253 «умных» счётчика для предотвращения кражи электричества

В частном секторе Нижнего Тагила «Облкоммунэнерго» установит 253 интеллектуальных прибора учёта электричества, сообщает пресс-служба предприятия. По мнению специалистов ресурсоснабжающей организации, такая мера поможет лучше контролировать несанкционированные подключения к сети.

«В частном секторе “умные” счётчики, срок службы которых составляет 16 лет, установят на опорах возле домов потребителей. Это позволит избежать несанкционированного воздействия на них для занижения объёмов потреблённого ресурса. Показания интеллектуальных электросчётчиков будут автоматически передаваться на специальный сервер энергопредприятия. Места размещения приборов определялись после анализа сбытовой деятельности и выявления очагов возможных коммерческих потерь в электросетях», — пояснили в «Облкоммунэнерго».

Помимо Нижнего Тагила, в программу включены ещё восемь муниципалитетов Свердловской области: Первоуральск, Верхняя Пышма, Полевской, Кушва, Арамиль, Артёмовский, Богданович и село Тарасково Новоуральского городского округа. Всего будет установлено 2,5 тысячи «умных» счётчиков. На развитие автоматической системы учёта электроэнергии предприятие выделит 76 млн рублей.