Облигации, инвестиции и краудинвестинг. Свердловских предпринимателей научат привлекать деньги на развитие бизнеса

В Екатеринбурге на площадке «Точка кипения» Ельцин Центра 21 сентября пройдёт форум «Деньги в бизнес» (18+). С 10:00 до 15:00 предприниматели Свердловской области вместе с приглашёнными спикерами разберут, как найти деньги на развитие бизнеса быстро и с минимальными рисками.

Где взять деньги на развитие и куда вложить свободные средства? Какие инструменты, кроме банковских кредитов и вкладов, доступны бизнесу? Ответы на эти и другие вопросы можно узнать на предстоящем форуме.

Так, известный в России эксперт по внедрению инструментов валютного рынка в бизнес-процессы предприятий, директор и собственник Финансового ателье GrottBjörn Виктор Лебедев расскажет об облигациях как о возможности привлечения «длинных денег» по комфортной ставке.

О финансовой поддержке от государства расскажет директор Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства Валерий Пиличев. Один из руководителей и разработчиков инвестиционной платформы «ВДело», руководитель представительства СОФПП в Горнозаводском управленческом округе Сергей Федореев расскажет о возможностях платформы и о том, как быстро и на какой срок можно получить займ через инвестиционную площадку.

О возможностях фондового рынка и о том, как выбрать подходящий финансовый продукт, гости узнают из выступления управляющего партнёра Constant Capital Максима Костылева. Кроме того, участников форума ждут разбор опыта частных компаний, нетворкинг и личные консультации.

«Особенность форума — спикеры, которые имеют реальный опыт работы с разными инструментами привлечения и размещения денежных средств. Эксперты дадут уникальные алгоритмы и поделятся реальными кейсами. В “меню” — краудинвестинг, возможности фондового рынка, облигационные займы, финансовые инструменты господдержки и другое», — говорят организаторы.

Организует мероприятие Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Участие в форуме бесплатное, но нужной пройти предварительную регистрацию. Узнать подробности можно по телефону горячей линии 8 (800) 500-77-85.