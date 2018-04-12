Областные власти выделят деньги на восстановление футбольного поля на стадионе УВЗ

Областное правительство согласилось выделить деньги на восстановление травяного покрытия на стадионе УВЗ «Спутник», рассказали АН «Между строк» в пресс-службе тагильской мэрии. 16 апреля под руководством замгубернатора региона Павла Крекова пройдёт совещание, в ходе которого будет составлен план действий по приведению в порядок футбольного поля и, возможно, уже определена доля софинансирования области.

По словам замглавы администрации по соцполитике Валерия Сурова, совещание с участием Крекова было организовано после обращения тагильского мэра Сергея Носова за помощью к Евгению Куйвашеву. Письмо с просьбой помочь в восстановлении покрытия на стадионе УВЗ также было направлено генеральному директору «Уралвагонзавода» Александру Потапову. Ранее Носов на встрече с представителями Нижнетагильской федерации футбола пообещал решить проблему с футбольным полем на Вагонке уже летом этого года.

Напомним, летом 2014 года в рамках масштабной реконструкции с основного поля стадиона сняли травяное покрытие. Планировалось, что тагильская арена станет домашним полем для ФК «Урал», но екатеринбургская команда сделала выбор в пользу Тюмени. С тех пор воспитанники футбольной секции вынуждены тренироваться на запасных мини-полях. Представители Нижнетагильской федерации футбола неоднократно поднимали данный вопрос на всех уровнях, но поддержки нигде не получили. Отчаявшись, тренеры спортшколы олимпийского резерва накануне президентских выборов подали уведомление о митинге против бездействия властей Свердловской области и руководства «Ростеха», но после разговора с руководителем аппарата мэрии Нижнего Тагила Андреем Лендой его отменили.