О русском народном Эдеме и любви. В Нижнем Тагиле состоялись показы эскизов режиссёрской лаборатории Театра наций

В минувшие выходные в Нижнем Тагиле завершилась театральная лаборатория современной драматургии Государственного театра наций и Министерства культуры РФ. Три молодых режиссёра за пять дней создали эскизы трёх спектаклей, которые, возможно, в будущем войдут в репертуар театров. Мы побывали на финальном показе лаборатории и выяснили, каковы шансы эскизов обрести полноценную жизнь на тагильской сцене.

Напомним, в этом году лаборатория современной драматургии, которая проходит в нашем городе с 2017 года, впервые развернулась в двух театрах — Нижнетагильском драматическом и Молодёжном. В течение недели с артистами занимались ведущие российские мастера по сценической речи и сцендвижению. А по вечерам проходили репетиции с режиссёрами.

Первый лабораторный показ состоялся в пятницу в Новом Молодёжном театре. Главный режиссёр Нижегородского ТЮЗа Алексей Логачёв создал эскиз по пьесе «Исход» (16+) Полины Бородиной. На него были приглашены участники лаборатории и обычные зрители — по предварительной регистрации в группе театра во «ВКонтакте».

«Алексей очень подробно работает. Для него важно, чтобы был чёткий поворот головы, чтобы в нужном месте была пауза, чтобы в нужном месте была музыка. На моей памяти давно такого не было. И в этом плане работать с Алексеем было очень интересно. Вообще у нас труппа довольно молодая, нам есть над чем работать в плане слаженности команды. В этом и плюс лаборатории — она даёт возможность поработать с новым режиссёром, с новым материалом в экстремальных условиях», — рассказывает артист Молодёжного театра Сергей Каляев.

паблик Нового Молодёжного театра во «ВКонтакте» / эскиз спектакля «Исход» паблик Нового Молодёжного театра во «ВКонтакте» / эскиз спектакля «Исход» паблик Нового Молодёжного театра во «ВКонтакте» / эскиз спектакля «Исход»

В драматическом театре показы прошли в субботу, 4 сентября. Сначала артисты, студенты и друзья театра познакомились с работой Филиппа Гуревича по пьесе Дарьи Слюсаренко «Семью восемь» (16+). А на вечер был назначен просмотр эскиза Галины Зальцман «Герб города N» (18+) по пьесе ученицы Николая Коляды Светланы Баженовой.

В пьесе Баженовой четыре главных героя. Молодая пара Лиза и Тошик (Екатерина Сысоева и Дмитрий Кибаров) и супруги Тамара и Торик (Ирина Вакуленко и Дмитрий Самсонов), переживающие непростые времена. Торик — резчик по дереву. Он получает большой заказ от мэрии — сделать герб для исторических городских ворот. Мастер самозабвенно творит свой шедевр, пока его отношения с любимой женой рушатся. Не замечает Торик и драму отношений своих молодых квартирантов, разворачивающуюся на его глазах. Но всё-таки в какой-то момент герой отмечает, что когда-то эта квартира-мастерская была для его семьи русским народным Эдемом, а теперь превратилась в безжизненное захламлённое место.

Хотя эскиз длился чуть больше часа, после просмотра зрители признались, что у них создалось ощущение, будто они посмотрели полноценный спектакль. С невероятной актёрской игрой, с сильными диалогами, динамикой, интересными режиссёрскими ходами, юмором и душераздирающей драмой. Театральный критик, куратор лаборатории Олег Лоевский заявил, что эскиз может занять достойное место в репертуаре драматического театра.

«У Торика всё складывается, он понимает, что происходит, что этот русский народный Эдем рухнул, но есть ещё второй Эдем — это творчество, которое было необъяснимо. Ему эти гномы казались смыслом, теперь герб кажется смыслом. Нам всем тоже кажется, что мы занимаемся смыслом. Но смысла нет, а жизнь на это уходит. Все темы этой пьесы и эскиза Галины уходят в высокие этические и философские смыслы. Мы занимаемся той профессией, которой занимается Торик, — бессмыслицей. Мы никому не нужны, как этот герб на воротах. Но без этого невозможно жить. Это история про девушку, страсть и предназначение любить которой столкнулись с нелюбовью, и она нашла в себе силы отпустить. И это история человека, который не смог отпустить свой дар, несмотря на всю нежность отношения к жене», — сказал Олег Лоевский.

«Для меня сегодня, во-первых, было открытие режиссёра Зальцман — очень интересного, многогранного, разнопланового. Здорово придумано много вещей. На мой взгляд, очень интересная работа. Я удивился, когда закончился эскиз, что час и 10 минут прошло, потому что это тот случай, когда ты следишь неотрывно и тебе интересно, чем это закончится. Режиссёру и актёрам, с потрясающими актёрскими работами, удалось создать невероятную атмосферу. Всё очень классно придумано, по-актёрски обе пары цепляются — и молодая, и немолодая. У меня нет вопросов, кто из них кого любит. Классно, здорово, есть над чем подумать. Финал на экране просто потряс меня. Здорово!» — признался на обсуждении худрук Нижнетагильского драматического театра Игорь Булыгин.

За эскиз Галины Зальцман после просмотра проголосовал 61 зритель. Четыре человека посчитали, что его не стоит дорабатывать до полноценной постановки.