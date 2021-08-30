Режиссёрская лаборатория современной драматургии впервые пройдёт сразу в двух театрах Нижнего Тагила

Сегодня в Нижнем Тагиле стартовала театральная лаборатория современной драматургии. С 2017 года проект в рамках поддержки театров малых городов России в наш город привозит Государственный театр наций при содействии Министерства культуры РФ. В этом году лабораторию впервые примут два театра — драматический и Новый Молодёжный.

В течение пяти дней артистов ждут мастер-классы по сценической речи, сцендвижению и репетиции с режиссёрами. В тагильской драме будут работать режиссёры Филипп Гуревич и Галина Зальцман. Они создадут эскизы спектаклей по пьесам Дарьи Слюсаренко «Семью восемь» (16+) и Светланы Баженовой «Герб города N» (16+).

Главный режиссёр Нижегородского ТЮЗа Алексей Логачёв будет работать с труппой Нового Молодёжного театра. По его словам, он любит Урал и много работает здесь, но в Нижний Тагил приехал впервые.

«Подготовиться к лаборатории тяжело, потому что, как правило, ты приезжаешь в театр, где никогда не был. Придумывать что-то заранее бывает опасно, потому что в пространстве театра не был никогда, артистов не знаешь и всё придётся переделывать. На работу у нас 4-5 дней, это непросто. Мы будем работать с пьесой Полины Бородиной “Исход” (16+) про человека, который экстравагантным образом решил сбежать от жизненных трудностей, от жены, которая достала, от ребёнка, отношения с которым не складывались. Он решил притвориться, что потерял память, и таким образом избавиться от своей прежней жизни и какую-то новую жизнь начать. Получил ли он то, ради чего убегал, — вот об этом история», — рассказывает Алексей Логачёв.



Педагоги и режиссёры лаборатории знакомятся с артистами



До старта лаборатории театры получают несколько десятков пьес, из них выбирают тот материал, который может понравиться их зрителям. Все пьесы написаны современными драматургами, в текстах поднимаются важные для современного человека темы.

«Мы очень рады, что хорошая пьеса Полины Бородиной будет представлена в нашем театре в качестве эскиза. Нам было выслано больше 70 пьес, и мы с Антоном (Бутаковым, главным режиссёром Молодёжного театра. — Прим. ред.) решили, что этот материал очень интересен, — говорит директор Молодёжного театра на Вагонке Наталия Мозжакова. — Лаборатории проходят в нашем театре регулярно, а лаборатория Театра наций — впервые. Это хороший творческий пинок для развития труппы, для объединения коллектива».

Режиссёры и артисты представят готовые эскизы уже в первых числах сентября. 3 и 4 сентября пройдут показы в Нижнетагильском драматическом театре, 7 сентября — в Молодёжном. Зрителей из-за ковид-ограничений на показы не приглашают. Также 5 сентября артисты тагильской драмы представят итоги лаборатории в Екатеринбурге на фестивале «Реальный театр», рассказала куратор программы по поддержке театров малых городов России Театра наций Елена Носова.

«Отличительная особенность этой лаборатории в том, что в ней участвуют два театра. И в том, что результат лаборатории будет показан как в Нижнем Тагиле, так и во внеконкурсной программе всероссийского фестиваля “Реальный театр”, где площадки будут выбирать режиссёры. Сейчас обсуждается пространство ТЮЗа и Центра современной драматургии. В преддверии большого юбилея Нижнего Тагила хочется сделать большой охват, также нас ждёт XIХ Фестиваль театров малых городов России, который в 2022 году пройдёт в Нижнем Тагиле», — говорит Елена Носова.